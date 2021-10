L’UE exhorte Saied à rétablir l’ordre constitutionnel et institutionnel y compris le Parlement

L’Union européenne a appelé mardi le président de la République, Kais Saied à rétablir l’ordre démocratique en Tunisie après avoir suspendu le parlement et pris un contrôle quasi total des pouvoirs en juillet.

« Le parlement ne peut pas rester fermé indéfiniment », a déclaré Josep Borrell, responsable de la politique étrangère de l’UE, lors d’un débat au Parlement européen à Strasbourg.

Saied est soumis à une pression internationale l’incitant à annoncer une feuille de route claire pour un retour à la politique constitutionnelle. La semaine dernière, il a annoncé la formation d’un nouveau gouvernement, mais n’a donné aucune indication qu’il était prêt à céder le contrôle du pouvoir.

Son intervention fait suite à des années de stagnation économique et de paralysie politique, mais elle a remis en question les acquis démocratiques obtenus par les Tunisiens lors de la révolution qui a déclenché les soulèvements du Printemps arabe en 2011.

Borrell a exhorté Saied à fixer un calendrier précis pour la réouverture du Parlement.

« Il est crucial pour l’avenir du pays et sa crédibilité nationale et internationale que le président et les autorités tunisiennes à tous les niveaux rétablissent pleinement l’ordre constitutionnel et institutionnel, y compris l’activité parlementaire », a-t-il déclaré.