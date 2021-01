L’UE finance un modèle de formation pour l’inclusion des femmes rurales en Tunisie

Dans le cadre du projet InnovAgroWoMed financé par l’UE, l’équipe du Centre des femmes arabes pour la formation et la recherche – CAWTAR, partenaire exécutif du projet, a effectué une visite au collège sectoriel de formation professionnelle agricole de Thibar (Beja-Tunisie).

Il s’est agi de présenter et de discuter du modèle de formation développé avec les professionnels qui y travaillent.

C’était également l’occasion de rencontrer des membres potentiels du réseau d’acteurs locaux afin de discuter des partenariats possibles et d’en apprendre davantage sur les spécificités locales ainsi que sur les éventuels défis auxquels le projet pourrait être confronté lors de la mise en œuvre du programme de formation dans les régions ciblées.

Le projet InnovAgroWoMed vise à stimuler la participation des femmes au marché du travail et l’esprit d’entreprise, en exploitant le potentiel du secteur agroalimentaire et en montrant un niveau important de potentiel inexploité en matière d’innovation et de croissance. Ce projet de trois ans est financé à 87 % par l’Union européenne par l’intermédiaire du programme ENI CBC Med pour un montant global de 2,8 millions d’euros.