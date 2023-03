L’UE met en garde contre une « très dangereuse » crise en Tunisie où elle dépêche les ministres belge et portugais des AE

L’Union Européenne a chargé lundi les ministres des affaires étrangères de la Belgique et du Portugal de se rendre en Tunisie, alors que la situation économique et politique du pays suscite de plus en plus d’inquiétudes.

« La situation en Tunisie est très, très dangereuse », a déclaré Josep Borrell, responsable de la politique étrangère, à l’issue d’une réunion des ministres de l’UE à Bruxelles. « Si le pays s’effondre économiquement ou socialement, nous nous retrouverons dans une situation où de nouveaux flux de migrants arriveront en Europe. Nous devons éviter cette situation ».

Borrell a déclaré que les deux ministres allaient « évaluer la situation et revenir avec un rapport qui guidera nos futures actions ». Depuis 2021, la Tunisie est en pourparlers avec le Fonds monétaire international en vue d’obtenir un prêt de sauvetage de 2 milliards de dollars. Ces négociations, qui dépendent en partie du financement de la Banque, pourraient maintenant être repoussées, souligne l’AFP qui ajoute qu’au-delà de la situation économique, l’UE a été contrariée par l’arrestation de plus de 20 personnalités politiques au cours des dernières semaines. « Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui s’est passé », a déclaré Borrell.