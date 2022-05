L’UE ne trouve pas de consensus pour interdire le pétrole russe

Les Vingt-Sept ne sont pas parvenus à se mettre d’accord avant lundi 9 mai, 72e Journée de l’Europe, sur le nouveau train de sanctions – le sixième – devant viser la Russie. De longues négociations ont démarré ces derniers jours après une proposition de la Commission formulée le 4 mai, visant à un arrêt des importations de pétrole brut russe au bout de six mois, ainsi que des produits raffinés d’ici à la fin de l’année.

Des dérogations d’un an étaient prévues pour la Hongrie et la Slovaquie, enclavées et dépendant largement de l’approvisionnement par la Russie. Dans un deuxième temps, elles ont été étendues à la République tchèque puis prolongées jusqu’à la fin de 2024. Cela n’a pas suffi et, au fil des discussions, d’autres pays membres (la Bulgarie, la Grèce, Chypre, Malte) ont fait valoir leurs propres difficultés.

Le détricotage du projet, redouté par la présidence française de l’Union, menaçait et, dimanche, un nouveau round de négociations entre les ambassadeurs à Bruxelles a été interrompu, au grand dam de ceux qui espéraient dissiper l’image d’un blocage non pas technique, mais bien politique.