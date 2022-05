L’UE prépare un embargo pétrolier contre la Russie

La Commission européenne a proposé un embargo progressif de l’UE sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie, en représailles à la guerre en Ukraine.

L’Union européenne a aussi annoncé qu’elle allait « considérablement accroître » son soutien militaire à la Moldavie face aux craintes de voir le conflit s’étendre à cette petite ex-république soviétique de 2,5 millions d’habitants, enclavée entre l’Ukraine et la Roumanie.

« Nous renoncerons progressivement aux livraisons russes de pétrole brut dans les six mois et à celles de produits raffinés d’ici à la fin de l’année », a déclaré mercredi à Strasbourg la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Cette interdiction sera menée de manière à permettre la mise en place d’autres voies d’approvisionnement, a-t-elle précisé, alors que le pétrole russe représente environ un quart des importations d’or noir de l’UE.

Selon plusieurs responsables et diplomates européens, le projet prévoit une exemption pour la Hongrie et la Slovaquie, deux pays enclavés et totalement dépendants des livraisons par l’oléoduc « Droujba », qui pourront continuer leurs achats à la Russie en 2023.

Bruxelles propose également d’exclure trois banques russes supplémentaires, dont Sberbank, de loin le plus gros établissement du pays, du système financier international Swift.

La Commission préconise aussi de sanctionner le chef de l’Eglise orthodoxe russe, le patriarche Kirill, a multiplié les sermons soutenant l’intervention militaire en Ukraine.