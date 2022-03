L’UE prête à mobiliser environ 4 milliards d’euros pour la Tunisie

Nous sommes prêts à mobiliser autour de 4 milliards d’euros pour des investissements et pour ramener la croissance économique et l’emploi en Tunisie », a déclaré mardi, à Tunis, Olivér Várhelyi, Commissaire européen chargé de la politique de voisinage et de l’élargissement.

- Publicité-

Varhely, qui s’exprimait à l’issue d’une rencontre, au Palais de Carthage, avec le président de la République, Kais Saied, est revenu sur le Nouvel Agenda pour la Méditerrané, proposé, depuis un an par l’UE et qui comprend un plan économique et d’investissement pour stimuler la reprise socio-économique à long terme dans la région.

Cette vision a proposé, a-t-il rappelé, une série d’actions visant à « rapprocher nos rives en facilitant les échanges, en stimulant les investissements d’avenir et en renforçant l’économie et les sociétés du Sud de la Méditerranée, y compris la Tunisie ».

«On aimerait apporter des choses concrètes (…) qui pourront changer la vie de la population en Tunisie », a-t-il encore lancé, relevant que la Tunisie « joue un rôle clef dans le cadre du nouvel agenda ».

Le commissaire européen a laissé entendre, en outre, qu’à la faveur des économies tunisienne et européenne déjà étroitement liées, «nous avons toute la possibilité et la capacité de faire augmenter notre contribution et d’accélérer le développement en Tunisie au niveau social et économique ».

Le nouveau plan de l’UE focalisera sur les énergies renouvelables pour la Tunisie et aura aussi pour objectif « d’amener une haute économie digitale et faire augmenter la connectivité du pays avec la possibilité de faire davantage d’échanges avec l’Europe ».

Le responsable européen a évoqué, dans son discours, l’accord signé, mardi, pour Horizon Europe. Ce programme, a-t-il dit «va contribuer au futur de la Tunisie parce qu’il donnera la possibilité d’accélérer le secteur de la recherche qui boostera la croissance économique directe et de nouvelles possibilités pour l’économie tunisienne ».

« Je suis ravi aussi de vous annoncer que, bien sûr, la Tunisie pourra continuer à compter sur l’Europe. L’Europe est là, et l’Europe est là avec des choses très concrètes », a encore lancé le commissaire européen.

«Nous avons préparé encore une autre enveloppe de 100 millions d’euros pour des reformes liées à l’Agenda, qu’on pourrait dépenser d’ici fin avril. Et nous sommes prêts (…), voyant les progrès fait avec le FMI, à mobiliser notre soutien macro-financier de 300 millions d’euros », a encore indiqué Olivér Várhelyi.

Il a encore annoncé que l’UE va mobiliser 200 millions d’euros pour faire face à la flambée des prix du blé, des céréales et des huiles pour cuisiner. Pas seulement la Tunisie pourrait bénéficier de ces fonds, d’après ses dires, mais «l’Europe pourrait aider, la grande région du Maghreb/ Machrek » à faire face à cette flambée