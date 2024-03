L’UE signe un accord de partenariat de plusieurs milliards d’euros avec l’Égypte

L’Union européenne (UE) a signé, dimanche 17 mars, un « partenariat stratégique » pour 7,4 milliards d’euros avec l’Égypte, traversé par une crise économique. Ce texte a été signé en fin de journée au Caire entre le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aux côtés de cinq chefs d’État et de gouvernements européens.

Avec cet accord, « nous élevons la relation entre l’Union européenne et l’Égypte au statut de partenariat stratégique global », s’est félicitée Ursula von der Leyen, « allant du commerce aux énergies décarbonées en passant par la gestion des migrations ».

Cet afflux de fonds – qui s’étalera jusqu’à fin 2027 – est une bouffée d’oxygène pour l’Égypte, qui traverse actuellement la pire crise économique de son histoire.

Il s’ajoute aux derniers coups de pouce financiers reçus par Le Caire : 35 milliards de dollars injectés par les Émirats arabes unis, et une rallonge de cinq milliards de dollars de prêts supplémentaires de la part du Fond monétaire international.

Figurent dans la délégation européenne en Égypte le président chypriote, Nikos Christodoulides, et les Premiers ministres grec Kyriakos Mitsotakis et italien Giorgia Meloni, de grands partenaires de l’Égypte dans ses champs gaziers en Méditerranée. Etaient également présents le chancelier autrichien, Karl Nehammer, et le Premier ministre belge, Alexander De Croo.

Tous ces dirigeants ont aussi évoqué au Caire les conflits frontaliers : au Soudan, en Libye et à Gaza où Israël – en guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas – a fait monter d’un cran la pression sur Le Caire en assurant avancer sur ses plans d’invasion de Rafah, aux portes de l’Égypte, où s’entassent plus de 1,5 million de Palestiniens, déplacés de guerre.

« L’Égypte est un pays crucial pour l’Europe », car elle a « une position importante dans une région très difficile », a ainsi expliqué un haut responsable européen à des journalistes au Caire.

L’UE veut coopérer avec l’Égypte – 136e pays sur 142 au classement mondial de l’Etat de droit du World Justice Project – dans « la sécurité, le contre-terrorisme et la protection des frontières ».

Le volet migratoire de l’accord est du même type que celui signé en juillet avec la Tunisie : les Européens attendent des pays d’origine ou de transit des migrants qu’ils stoppent les départs et qu’ils réadmettent leurs ressortissants en situation irrégulière dans l’UE.

