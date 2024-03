L’UE signe un accord de partenariat pour 7,4 milliards d’euros avec l’Égypte

L’Union européenne signe ce dimanche un accord de partenariat pour 7,4 milliards d’euros avec l’Égypte, en majorité des prêts étalés jusqu’en 2027, mais aussi des aides et des investissements, a indiqué un responsable européen.

L’accord comprend « 5 milliards d’euros de prêts dont un milliard versé avant fin 2024, 1,8 milliard d’investissements, 400 millions d’aides pour des projets bilatéraux et 200 millions d’aides pour des programmes portant sur les questions de migration », a détaillé ce haut responsable de la Commission européenne sous le couvert de l’anonymat. Cet accord doit être signé, ce dimanche au Caire ,entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, aux côtés de cinq chefs d’État et de gouvernements européens.

Le volet migratoire de l’accord est du même type que celui signé en juillet 2023 avec la Tunisie : les Européens attendent des pays d’origine ou de transit des migrants qu’ils stoppent les départs et qu’ils réadmettent leurs ressortissants en situation irrégulière dans l’UE. Pour l’ONG Refugees Platform in Egypt (RPE), l’Union européenne veut « sous-traiter aux pays d’Afrique du Nord, en particulier l’Égypte […] la restriction de la liberté de circulation des migrants ».

