L’UE soutiendra directement la Tunisie indépendamment du FMI

Le vice-Premier ministre italien et ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a affirmé que « l’Europe a décidé d’intervenir directement pour soutenir la Tunisie, indépendamment du Fonds monétaire international, afin d’y promouvoir la stabilité », rapporte l’agence de presse italienne AKI.

Le chef de la diplomatie italienne attendait, dans des déclarations radiophoniques, ce mardi matin, « la signature aujourd’hui, probablement, ou dans les prochains jours, du paquet d’aides européennes à la Tunisie », ajoute la même source .

Il a souligné que la décision européenne d’intervenir en faveur de la Tunisie a été prise « lors de la visite de la présidente de la Commission européenne von der Leyen, du Premier ministre des Pays-Bas et de son homologue italienne Georgina Meloni, qui se sont rendus à deux reprises en Tunisie ».

L’Union européenne et la Tunisie doivent signer un protocole d’accord sur un paquet (de partenariat global) qui comprend le renforcement des relations économiques et commerciales, l’énergie durable, la compétitivité et l’immigration. L’Union européenne a annoncé une aide financière totale à la Tunisie d’un montant de 900 millions d’euros.