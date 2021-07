L’UE veut créer une agence contre le blanchiment d’argent

La Commission européenne a annoncé qu’elle souhaitait créer une agence contre le blanchiment d’argent dans le cadre de propositions législatives destinées aussi à mieux lutter contre le financement du terrorisme, après plusieurs scandales ayant impliqué des banques de l’UE.

Cette nouvelle entité sera notamment chargée de superviser et coordonner les autorités nationales. «L’objectif est d’améliorer la détection des transactions et activités douteuses et de combler les failles utilisées par les criminels», a expliqué la Commission dans un communiqué.