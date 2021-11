L’UE veut financer des PME tunisiennes dans leurs plans d’internationalisation

Le projet INVESTMED, financé par l’Union Européenne, lance des sous-subventions pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Tunisie, en Égypte et au Liban.

Les candidatures sont maintenant ouvertes pour les start-ups et les MPME qui opèrent dans les secteurs suivants :

L’économie verte – dans laquelle les activités économiques, les infrastructures et les actifs du secteur permettent de réduire les émissions de carbone et la pollution, d’améliorer l’efficacité énergétique et des ressources, et d’éviter la perte de biodiversité et de services écosystémiques.

Économie bleue – liée aux océans, mers, lacs, rivières et côtes afin de promouvoir la croissance économique, l’inclusion sociale et la préservation ou l’amélioration des moyens de subsistance, tout en évitant la dégradation de l’environnement et des écosystèmes.

Industries créatives et culturelles – entreprises engagées dans la production ou la reproduction, la promotion, la distribution ou la commercialisation de biens, de services et d’activités dont le contenu est d’origine culturelle, artistique ou patrimoniale.

Des sous-subventions d’un montant maximal de 10 000 € par bénéficiaire (ou d’un montant maximal de 20 000 € par projet culturel et créatif) seront accordées pour aider les entreprises à élaborer et à mettre en œuvre de nouvelles stratégies, de nouveaux produits, de nouveaux services ou des plans d’internationalisation.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 janvier 2022.

INVESTMED vise à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) pour améliorer leur compétitivité, leur durabilité, leur capacité à innover et leur aptitude à s’internationaliser, afin de favoriser une croissance durable et le développement économique de la région. Un accent particulier est mis sur les organisations où des jeunes et/ou des femmes occupent des postes de direction.