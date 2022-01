Lufthansa : 18 000 vols presque à vide pour garder ses créneaux

Lufthansa a annoncé qu’elle va être contrainte d’exploiter 18 000 vols « inutiles » presque à vide cet hiver, sous peine de perdre des créneaux en raison du règlement européen.

Si la compagnie allemande a déjà annulé 33 000 vols -10 % de son programme programme hivernal, elle va maintenir coûte que coûte 18 000 vols peu fréquentés, même vides, sans quoi des règles européennes pourraient faire perdre ses créneaux aéroportuaires. « Malheureusement, nous devons effectuer ces 18 000 vols inutiles », a déclaré un porte-parole de Lufthansa au média allemand hr-fernsehen.

L’Union européenne (UE) exige en effet que les compagnies aériennes fonctionnent sur 80 % de leurs slots -les créneaux qui leur sont réservés pour décoller et atterrir. Les compagnies aériennes qui ne le feraient pas pourraient perdre ces fameux droits au décollage et à l’atterrissage. En raison du coût environnemental de ces vols à vide, ce règlement avait été suspendu en mars 2020 par l’UE. Elles sont à nouveau rentrées en vigueur au printemps dernier.

Le PDG de Lufthansa Group, Carsten Spohr, a demandé à l’UE une « dérogation respectueuse du climat en période de pandémie », dans une interview au Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Selon lui, « cela nuit au climat et c’est exactement le contraire de ce que la Commission européenne veut atteindre avec son programme » environnemental, qui prévoit de réduire ses émissions de CO2 de 55 % d’ici à 2030.

