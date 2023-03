L’UGET dénonce les procès intentés contre les militants et les syndicalistes

L’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) a dénoncé les « procès intentés contre les militants patriotes et les syndicalistes », soulignant son engagement à défendre les activistes du mouvement progressiste et les syndicalistes.

L’organisation estudiantine a indiqué dans un communiqué rendu public jeudi que l’action syndicale et les mouvements sociaux ont été ciblés par le pouvoir, signalant que l’union générale tunisienne du travail (UGTT) et toutes les forces politiques et sociales ont fait l’objet de campagnes de dénigrement.

L’UGET s’est dite attachée à ses positions en ce qui concerne le rejet du système mis en place durant la décennie noire et refuse aussi les orientations du pouvoir actuel visant à « hypothéquer le pays au fonds monétaire international (FMI) et le retour à la répression à travers les atteintes aux droits des militants »

Elle a réaffirmé son attachement à la reddition des comptes envers toutes les personnes dont l’implication a été prouvée dans les assassinats politiques, la corruption et les complots contre la sureté de l’état, mettant en garde contre l’instrumentalisation de la justice aux fins de cibler les militants.

