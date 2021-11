L’UGET réclame une conférence nationale sur l’enseignement supérieur

L’Union générale des étudiants tunisiens (UGET) a appelé à accélérer la tenue d’une conférence nationale sur la réforme de l’enseignement supérieur afin de faire face, selon elle, aux problèmes croissants du secteur.

Dans un communiqué publié, ce vendredi, l’union a évoqué certaines difficultés dont souffrent les étudiants, citant notamment, la crise du logement et la détérioration des services de transport et de restauration, mettant en garde contre la montée de la colère dans le milieu estudiantin face à cette situation intenable.

En dépit de la multiplication des mouvements de protestation, de sit-in et de grèves dans diverses régions, les autorités de tutelle continuent selon l’UGET, « à faire la sourde oreille et restent incapables de trouver des solutions sérieuses à ces problèmes ».

