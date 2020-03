L’UGTE appelle à la suspension provisoire des stages jusqu’à la fin de la crise sanitaire

L’Union générale tunisienne des étudiants (UGTE) a appelé lundi dans un communiqué à la suspension provisoire des stages de terrain dans toutes les spécialités jusqu’à la fin de la crise sanitaire due à la pandémie du COVID 19.

En outre, l’UGTE appelle à la tenue des conseils scientifiques pour examiner la possibilité de reporter les examens et de proroger les délais des projets de fin d’études et de master et ce, en prévision des éventuelles problématiques qui peuvent surgir suite à la poursuite de la propagation du virus qui a déjà infecté vingt personnes jusqu’à présent en Tunisie.

L’organisation a également souligné la nécessité de reporter les examens nationaux et délais d’ouverture des candidatures au cycle de master, d’ingénieurs, de doctorat et d’études à l’étranger et d’avoir recours à l’enseignement à distance pour prévenir la propagation de la maladie parmi les étudiants et toute la famille universitaire tout en veillant à informer les étudiants et à les faire participer à toutes les décisions.

Parallèlement, l’UGTE souligne que tous les étudiants en médecine ou dans des spécialités paramédicales adhérents à l’organisation sont disposés à combler le manque en ressources humaines dans les établissements sanitaires et à aider à endiguer le virus.

A noter que le ministère de la santé avait annoncé dimanche que le nombre de cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus est porté à 20 personnes, dont 11 sont des cas importés. Un conseil ministériel tenu lundi dernier avait décidé l’avancement des vacances scolaires dans les établissements primaires, secondaires et universitaires publics et privés.