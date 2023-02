L’UGTE dénonce le refus par l’autorité de tutelle d’entamer un dialogue

L’Union générale tunisienne des étudiants (UGTE) a dénoncé ce qu’elle qualifie de refus par l’autorité de tutelle d’entamer un dialogue et des négociations autour des revendications des étudiants dans les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L’UGTE a rejeté, dans un communiqué publié mardi, la circulaire N.20 en date du 9 décembre 2021 relative aux négociations avec les syndicats, faisant porter au gouvernement, la responsabilité de « marginalisation des établissements de l’enseignement supérieur »

Elle a signalé que les demandes de l’organisation estudiantine visant à entamer un dialogue et trouver des solutions radicales aux questions en suspens ont été refusées par l’autorité de tutelle.

L’UGET a estimé que la situation actuelle est propice aux tensions et à l’instabilité au sein des universités, notamment au cours du deuxième semestre de l’année universitaire.

L’organisation estudiantine a annoncé qu’une journée de colère sera organisée le 21 février à travers une marche à partir du ministère de l’enseignement supérieur en direction des ministères de la justice et de l’éducation, pour revendiquer la réforme du système de l’enseignement supérieur.

