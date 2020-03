L’UGTE remporte les élections des conseils scientifiques de 2020

L’Union générale tunisienne des étudiants (UGTE) vient de remporter les élections des conseils scientifiques au titre de l’année 2020 en obtenant 51,7% des voix contre 28,3% des voix pour l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) et 20% des voix pour les indépendants.

D’après un communiqué publié vendredi par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, après le dépouillement préliminaire des voix au niveau national, 551 étudiants ont été élus pour représenter leurs collègues aux conseils scientifiques.

Le ministère précise que les élections ont été reportées à une date ultérieure à l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis (Université Tunis El Manar) et à la faculté des droits et des sciences politiques de Sousse (Université de Sousse).

Par ailleurs, il n’y a pas eu de candidatures aux conseils scientifiques à l’école supérieure d’audiovisuel et de cinéma à Gammarth (Université de Carthage) et à l’institut supérieur de l’éducation et de la formation continue à Tunis (Université virtuelle de Tunis).

En outre, le ministère souligne que les élections se sont déroulées dans le respect, la transparence et la concurrence loyale, louant les efforts de toutes les composantes de la famille universitaire (gestionnaires, administratifs, agents, et organisations estudiantines) qui ont contribué au bon déroulement des élections.