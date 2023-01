L’UGTT a mobilisé des experts pour étudier tous les dossiers problématiques afin de faire sortir le pays de la crise

« L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a mobilisé des experts et des spécialistes dans les domaines économique, social, culturel, juridique et autres pour étudier tous les dossiers qui ont contribué à l’approfondissement de la crise dans le pays « , a souligné vendredi, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’UGTT.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une conférence tenue à Tunis pour célébrer le 77ème anniversaire de la centrale syndicale, Taboubi a précisé que l’UGTT a entamé l’élaboration d’une initiative équilibrée visant à sauver le pays tout en tenant compte de toutes les problématiques pour concevoir des stratégies scientifiques capables de faire sortir le pays de la crise.

» La Tunisie souffre de problématiques profondes qui touchent tous les domaines ce qui exige un programme rapide mais rationnel et prospectif « , a-t-il souligné indiquant que l’UGTT demeurera une force de proposition.

Taboubi a, en outre, annoncé qu’au cours de la semaine prochaine, le bureau exécutif élargi et une commission nationale administrative se tiendront pour évaluer les travaux des conseils régionaux tenus dans les 24 gouvernorats du pays afin de planifier les prochaines étapes visant à faire pression pour réajuster les choix nationaux.

» Il s’agit d’une bataille pour conquérir les droits économiques et sociaux et réajuster les orientations politiques qui doivent être fondées sur la liberté d’expression et le pluralisme « , a-t-il indiqué.

