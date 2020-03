L’UGTT appelle à accorder davantage d’intérêt aux Tunisiens à l’étranger

L’Union générale Tunisienne du travail (UGTT) a appelé les ministères des affaires étrangères et des affaires sociales ainsi que les missions diplomatiques à renforcer l’encadrement des Tunisiens à l’étranger suite à la propagation du Coronavirus dans de nombreuses régions du monde.

Elle a, également, appelé dans un communiqué publié, lundi, à accorder un intérêt plus soutenu, particulièrement, aux Tunisiens vivant dans les régions où il n’y a pas de représentation diplomatique officielle en veillant à suivre de près la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, à les orienter et à les soutenir socialement et sanitairement,

L’Union a exhorté le gouvernement à mobiliser les fonds supplémentaires nécessaires pour permettre aux missions diplomatiques d’assumer leur rôle à l’égard des Tunisiens établis à l’étranger qui ont besoin de soutien et d’assistance en cette conjoncture difficile.

La centrale syndicale a, également, appelé le gouvernement à faire pression sur les pays d’accueil, y compris ceux qui n’ont pas d’accords bilatéraux avec la Tunisie, pour que les émigrés tunisiens puissent bénéficier de la couverture sociale et d’un traitement humain pendant cette crise sanitaire mondiale.

L’UGTT a, en outre, appelé le gouvernement à créer un site Web et une base de données pour communiquer avec les Tunisiens à l’étranger et leur fournir l’aide nécessaire en matière de santé et d’orientation sociale, soulignant l’importance du réseautage avec les organisations et les associations d’immigration.

L’UGTT a, d’autre part, appelé le gouvernement tunisien à fournir l’assistance requise aux ressortissants étrangers résidant en Tunisie, y compris les étudiants et les immigrants réguliers en leur garantissant l’hébergement, les produits alimentaires et l’aide nécessaire.

Des Tunisiens résidant à l’étranger dont des étudiants ont lancé, ces derniers jours, des appels de détresse sur les réseaux sociaux en raison de la détérioration de leurs conditions sociales suite à la mise en quarantaine imposée dans plusieurs régions endémiques du monde dont la France, l’Italie et l’Espagne.