L’UGTT appelle à aller vite dans la formation du gouvernement

L’UGTT appelle les acteurs politiques et les partis, en particulier, ceux représentés au Parlement, à surmonter leurs divergences politiques et à accélérer la formation du nouveau gouvernement pour sauvegarder le pays, a déclaré l’un de ses secrétaires généraux adjoints.

Il a expliqué que “la responsabilité nationale dicte la formation d’un gouvernement dans les plus brefs délais, car la situation ne peut plus attendre”, estimant que la requête formulée par le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, de lui accorder un mois supplémentaire pour former le nouveau gouvernement, signifie qu’il fait face à de grandes difficultés.

Par ailleurs, le responsable syndical a fait savoir que l’UGTT a signé les accords relatifs aux augmentations salariales au titre de 2019 et de 2020 en attendant la formation du nouveau gouvernement pour entamer le prochain round des négociations sociales vers la mi-2020.