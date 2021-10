L’UGTT appelle à associer les partis politiques et les organisations au dialogue national à l’exception de ceux qui se sont exclus eux-mêmes en faisant allégeance à l’étranger

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé à associer les partis politiques et les organisations au dialogue national que la Présidence de la République envisage d’organiser.

« Le dialogue national ne doit éloigner que les partis qui se sont exclus eux-mêmes en appellant des parties étrangères à intervenir dans les affaires internes de la Tunisie pour nuire à l’image du pays », a souligné le porte-parole de l’union, Sami Tahri dans une déclaration, samedi à la TAP.

Il a ajouté que l’UGTT considère que le dialogue avec les jeunes est une question stratégique et permanente compte tenu de l’importance de la place de cette catégorie dans la société.

Il a appelé à faire participer à ce dialogue les organisations tunisiennes qui ont joué un rôle important dans l’encadrement des jeunes dont, notamment, le Croissant-Rouge tunisien, Mourakiboun, I WATCH, l’Association des femmes démocrates et les unions nationales.

Il a rappelé la position de l’UGTT refusant de revenir à la situation d’avant le 25 juillet, soulignant qu’un retour à l’expérience parlementaire nécessite des réformes législatives devant toucher la révision de la loi sur les partis et les associations et le changement de la loi électorale.

Le Président de la République, Kaïs Saïed a annoncé, jeudi dernier lors de la réunion du conseil des ministres, qu’un dialogue « sincère » et « loyal » sera lancé avec la participation des jeunes de toutes les régions de la République. Ce dialogue, a-t-il dit, sera différent de toutes les expériences passées et abordera plusieurs thèmes dont les systèmes politique et électoral en Tunisie.

Ce dialogue, a-t-il affirmé, exclura ceux qui ont détourné l’argent des Tunisiens ou fait allégeance à l’étranger, soulignant que de nouveaux mécanismes seront adoptés pour ce dialogue, devant aboutir à l’élaboration de propositions consensuelles.