L’UGTT appelle à épargner le pays les conflits

La centrale syndicale n’appelle pas aux affrontements ni au désordre, mais plutôt à épargner le pays les conflits face à un cumul des défis à relever, a indiqué samedi, le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi.

Dans une déclaration à la TAP, Tabboubi, a affirmé en marge de la tenue à Hammamet du congrès ordinaire de la fédération générale du transport, la nécessité de dire toute la vérité au peuple et d’examiner les moyens nécessaires afin de surmonter les entraves. L’UGTT procède dans le cadre d’une dynamique continue afin de rénover ses structures, a notamment fait savoir Tabboubi.

Pour sa part, le secrétaire général de la fédération générale du transport, Wajih Zidi, a mis en relief les difficultés enregistrées au niveau des sociétés de transport à cause de la vétusté du parc et l’absence de nouvelles acquisitions durant les 5 dernières années. Il a estimé que la rentrée scolaire sera difficile face à un parc de la société des transports de Tunis ne dépassant pas 422 bus et 25 rames de métro. Le 18ème congrès ordinaire de la fédération générale du transport est tenu en présence des membres du comité administratif national de l’UGTT a notamment précisé Zidi soulignant l’attachement à défendre le secteur afin d’assurer la pérennité de ses structures.

