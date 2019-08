L’UGTT appelle à l’application de la loi à tous les contrevenants nonobstant leurs responsabilités

L’UGTT a appelé lundi dans un communiqué au respect de l’indépendance de la justice et à la nécessité de ne pas l’impliquer dans les tiraillements politiques afin qu’elle assume son rôle en entier et de façon non sélective s’agissant de l’application de la loi à tous les contrevenants quelles que soient leurs responsabilités politiques ou leur statut social sur la base de l’égalité devant la loi.

L’Organisation ouvrière a également demandé au pouvoir judiciaire de rejeter les instructions et de n’obéir qu’à la loi et au sens de la justice dans tous les dossiers dont il est saisi et d’accélérer la résolution des affaires judiciaires dont plusieurs traînent depuis des années, entre autres celles en rapport avec la corruption, les agressions et les assassinats.

L’UGTT a engagé les parties officielles à clarifier les tenants et aboutissants de l’arrestation du président du parti Qalb Tounès et candidat à l’élection présidentielle afin de barrer la route à toutes les tentatives de semer le doute et aux rumeurs qui ébranlent la confiance dans les deux institutions, sécuritaire et judiciaire. De même qu’elle a appelé au respect de la loi et des procédures à l’effet de préserver le droit du citoyen à une justice qui garantisse le respect de sa dignité, de son intégrité physique et de ses droits, précise le communiqué.