L’UGTT appelle à réaliser les revendications du peuple tunisien

A l’occasion de la célébration du 11ème anniversaire de la révolution (17 décembre /14 janvier), l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé à réaliser les revendications du peuple tunisien. Dans un communiqué rendu public la centrale syndicale a souligné l’impératif de mettre fin à la souffrance des familles des martyrs et aux blessés de la révolution et de régulariser leur dossier.

- Publicité-

L’UGTT a également appelé à dévoiler la réalité concernant les assassinats politiques et les réseaux terroristes d’envoi à l’étranger ainsi que le financement suspect de certaines associations en plus de l’attaque perpétrée contre l’union le 04 décembre 2012. L’union a aussi appelé à ouvrir le dialogue avec la participation de différentes forces nationales et de déterminer les grands choix dans multiples secteurs ainsi que de s’engager dans le respect de la loi et la garantie des droits et des libertés. L’UGTT a en outre appelé à ne pas revenir en arrière, soit à l’époque d’avant 25 juillet, tout en émettant ses préoccupations face à la situation floue dans le pays.