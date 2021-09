L’UGTT appelle de nouveau à hâter la formation d’un gouvernement restreint

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le Bureau exécutif national de l’UGTT appelle à accélérer la formation d’un gouvernement ramassé ayant vocation à s’atteler aux dossiers économiques, sociaux et sanitaires, et assurant la continuité de l’Etat et l’exécution de ses engagements, estimant que « tout retard ne peut qu’envenimer la crise, disloquer l’Etat et menacer sa structure ».

Le BE de l’Organisation ouvrière met, en outre, l’accent sur « la nécessité de fixer une date pour l’expiration de l’état d’exception et d’esquisser les contours des mesures nécessaires ultérieures pour une sortie de crise et mettre fin à la paralysie générale qui a frappé la plupart des rouages de l’Etat suivant une vision participative ».