L’UGTT condamne avec fermeté l’attaque perpétrée aux abords de la synagogue de la Ghriba à à Djerba

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a condamné avec fermeté l’attaque odieuse perpétrée mardi soir à Djerba, aux abords de la synagogue de la Ghriba, qui a fait des victimes parmi les forces de l’ordre et les visiteurs, selon un communiqué publié mercredi.

La centrale syndicale a fustigé l’empressement de certains médias étrangers à classer à tort, cette « attaque terroriste », comme étant « un acte antisémite », estimant que cette récupération médiatique est une tentative visant à nuire à l’image de la Tunisie a indiqué la même source.

Elle a salué la réactivité et la rapidité de l’intervention des forces de l’ordre ayant réussi à abattre « le terroriste », appelant à faire preuve de plus de vigilance pour éviter d’éventuelles défaillances sécuritaires ou de communication.

Par ailleurs, l’UGTT a appelé à la mise en œuvre d’une stratégie claire et efficace pour réduire les répercussions économique de cette « attaque terroriste ».

Il convient de rappeler que le ministère de l’intérieur a indiqué dans un communiqué publié hier mardi, qu’un agent de la Garde nationale maritime de Aghir Djerba avait tué son collègue au moyen de son arme à feu personnelle avant de s’emparer de ses munitions.

L’agent a tenté ensuite d’accéder aux abords de la synagogue de La Ghriba et a délibérément ouvert le feu et tiré à l’aveugle sur les unités sécuritaires déployées sur les lieux qui ont riposté et l’ont empêché de parvenir à la synagogue avant de l’abattre.

Selon le même communiqué, l’opération a fait un bilan de six sécuritaires blessés, dont un est décédé et deux visiteurs qui ont également trouvé la mort outre 4 autres personnes blessées, à des degrés divers, transportés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

D’après un autre communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, les deux victimes parmi les visiteurs sont de nationalités tunisienne (30 ans) et française (42 ans).

