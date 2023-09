L’UGTT exprime sa solidarité avec les peuples marocain et libyen

Le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a exprimé, mercredi, sa solidarité avec les peuples marocain et libyen et sa profonde compassion avec les familles sinistrées par le séisme dévastateur au Maroc et la tempête Daniel en Libye.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’UGTT a loué les efforts de la Tunisie pour soutenir les deux pays frères appelant à multiplier de telles initiatives.

En outre, l’UGTT a appelé la confédération internationale des syndicats (CSI) et toutes les forces internationales à faire appel à la solidarité et aux actions humanitaires.

Selon des bilans préliminaires, près de 10 mille personnes sont portées disparues et environ 2 mille victimes seraient mortes suite à la tempête Daniel.

Au Maroc, le séisme aurait fait plus de 2901 morts.

