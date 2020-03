L’UGTT fait don de 100 mille dinars à l’hôpital régional de Kasserine

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a indiqué mercredi qu’une enveloppe de 100 mille dinars a été accordée par la centrale syndicale à l’hôpital régional de Kasserine, dans le cadre du renforcement du secteur sanitaire dans les régions, parmi les plus touchées par la marginalisation et les actes terroristes.

Taboubi a indiqué dans une déclaration à la TAP qu’un chèque a été remis au directeur régional de la santé de Kasserine au profit de cet hôpital afin de consolider les services sanitaires et de contribuer au renforcement du développement régional.

Dans ce contexte Taboubi a précisé que cette initiative illustre l’attachement de la centrale syndicale à la promotion du système sanitaire public, appelant toutes les parties concernées à adhérer à la réforme de ce secteur et à trouver des solutions efficaces pour promouvoir la santé, l’éducation et autres secteurs vitaux.

Il a également appelé l’état et les différentes structures concernées à placer le secteur sanitaire et éducatif en tête des priorités, afin d’améliorer la qualité des services présentés aux citoyens.