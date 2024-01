L’UGTT mène aujourd’hui une bataille pour préserver l’indépendance de la décision syndicale

Le secrétaire général de l’union générale Tunisienne de travail (UGTT) Noureddine Taboubi a indiqué, à l’occasion de la commémoration du 78 anniversaire de la création de l’UGTT, que la centrale syndicale mène aujourd’hui une bataille pour préserver l’indépendance de la décision syndicale.

Il a précisé dans une allocution prononcée au cours d’un rassemblement des travailleurs tenu samedi au palais des congrès à Tunis, que la centrale syndicale a choisi, au cours de la dernière période, de faire prévaloir la sagesse et la raison. Et d’ajouter : l’UGTT n’est pas en position de faiblesse comme le prétendent certains ».

Taboubi a affirmé que l’UGTT continue à assumer son rôle social et national pour la sauvegarde des libertés fondamentales et l’état de droit, relevant que l’organisation ouvrière a pris en considération le contexte économique et social dans le pays et signé un accord avec le gouvernement qui fera l’objet d’une révision en cas de changement de la situation.

Il a réaffirmé l’attachement de la centrale syndicale à enracinner l’identité sociale de l’état et à renforcer son rôle en tant que force de régulation visant à éliminer la pauvreté, à protéger les catégories vulnérables à défendre les biens publics et à garantir le droit des citoyens au progrès.

Le secrétaire général de l’UGTT a également appelé à l’ouverture d’un dialogue social et à l’annulation du décret-loi numéro 54, dénonçant la poursuite en justice de plusieurs syndicalistes, de journalistes et de certaines personnalités politiques.

D’autre part, Taboubi a affirmé que son organisation continuera de militer pour protéger le pouvoir d’achat des travailleurs face à l’augmentation des prix des produits de consommation et des services et à plaider en faveur de la révision du système fiscal inéquitable, de lutter contre l’emploi précaire et à revendiquer l’augmentation salariale et l’application des accords du 6 février 2021 et du 15 septembre 2022 et la révision périodique pour améliorer les salaires et la protection des droits des retraités.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’UGTT a condamné la position de la plupart des gouvernements occidentaux et l’administration américaine ayant soutenu l’entité sioniste dans ses exactions et crimes contre le peuple palestinien, appelant à la nécessité de continuer à soutenir la cause palestinienne.

Il a également fustigé la position « honteuse » de la ligue des états arabes et la complicité de certains régimes arabes avec l’entité sioniste, signalant que cette situation a été imposée aux peuples arabes qui plaident en faveur du droit du peuple palestinien l’autodétermination.

