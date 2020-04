L’UGTT met en garde contre la « colère du secteur public »

Le chargé d’information de l’UGTT, Ghassan Ksibi, a affirmé que le secteur public a apporté la démonstration, à chaque crise que traverse le pays, qu’il est la soupape de sécurité et le garant de sa stabilité de la Tunisie.

Dans un post sur sa page facebook, lundi, il indiqué que « plus de 70 000 médecins, soignants et agents hospitaliers, et environ 10 mille membres des corps armés sont à l’œuvre en plus des agents municipaux, bancaires et du secteur de l’équipement et du secteur public qui vaquent à leurs missions et ne sont pas sous confinement »

S’adressant au ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, Mohamed Abbou, il a délivré ce laïus : « Si vous vous inscrivez dans une campagne contre le secteur public et la fonction publique comme vous aviez , par le passé, diabolisé le secteur de la santé, sachez que vous allez perdre, car la vérité et la réalité ont établi que la santé publique est l’essence ….Gare à la colère du secteur public…. »