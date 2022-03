L’UGTT met en garde contre les répercussions négatives de la guerre contre l’Ukraine

L’UGTT a mis en garde contre les effets induits de la guerre contre l’Ukraine, appelant le gouvernement à prendre les mesures préventives nécessaires afin d’alléger les répercussions de cette attaque sur l’économie nationale.

- Publicité-

Dans un communiqué rendu public par son bureau exécutif, l’Union a également souligné l’impératif de mettre en place les politiques stratégiques permettant de promouvoir des secteurs importants dont celui de l’agriculture et de l’énergie. La centrale syndicale a aussi critiqué la politique du gouvernement face à la flambée des prix et à la détérioration du pouvoir d’achat.

L’UGTT a par la même occasion réitéré sa demande d’annuler le décret 20 et d’appliquer les conventions conclues notamment l’accord datant du 06 février 2021 et celui du 20 octobre 2020 afin de garantir la crédibilité des négociations et préserver la stabilité sociale.