L’UGTT mobilisera 4000 observateurs pour les élections

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a affirmé, samedi, « le rôle national de l’Organisation ouvrière et son souci de réunir toutes conditions de réussite pour la prochaine étape sur la base de la compétence nationale et l’intérêt du pays loin des tiraillements et de intérêts personnels », rapporte la page officielle de l’UGTT, rendant compte de la réunion des experts chargés de la préparation du projet économique et social de la centrale syndicale qui sera soumis prochainement à la Commission administrative nationale.

Taboubi a annoncé que 4000 observateurs surveilleront les prochains scrutins, affirmant que « les syndicalistes ne resteront pas les bras croisés face à tous les agissements qui ne servent pas l’intérêt du pays », expliquant que telle est la raison pour laquelle l’UGTT « a choisi d’élaborer un projet économique et social comprenant de réelles propositions pour sortir de la situation actuelle qui ne supporte plus les tiraillements et l’absence d’une vision claire sur fond de détérioration de la situation du citoyen et sa perte de confiance dans les politiciens ».