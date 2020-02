L’UGTT presse déjà le gouvernement, le jour de son vote de confiance

Le mardi 25 février 2020, la commission administrative, organe directeur de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé le prochain gouvernement à respecter les engagements des gouvernements précédents et à mettre en œuvre les accords conclus, par respect de la crédibilité des négociations, selon son communiqué, publié sur la page officielle de la fédération.

L’UGTT a indiqué dans un récent communiqué, que sa position du gouvernement Fakhfakh, sera déterminée à partir de son programme, ses priorités, ses performances et l’étendue de sa réponse aux attentes du peuple et sa capacité à résoudre le problème social lié à l’emploi et aux affectations, à l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens, à surmonter la détérioration de la situation des services publics, à lutter contre la pauvreté, , ainsi qu’à contourner La crise économique du pays.