L’UGTT réclame un «dialogue sociétal» pour la levée de la subvention des carburants

La levée de la subvention sur les hydrocarbures doit faire l’objet d’un dialogue sociétal, a plaidé vendredi Abderahmane Lahka, expert au département des études à l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT).



« Le gouvernement risque de faire face à une fronde sociale s’il s’engage à prendre cette mesure. D’où l’impératif de communiquer avec les citoyens sur ce sujet », a-t-il souligné lors d’une rencontre-débat en ligne organisée par l’Observatoire Tunisien de l’Economie (OTE) sur le thème « La réforme du système des subventions des carburants ».



L’expert a, dans ce contexte, jugé indispensable d’élaborer une politique « clairvoyante » et « globale » du secteur des hydrocarbures en Tunisie, suggérant de mettre en place un plan de réforme pour chaque produit et d’étudier les coûts réels de subvention et les impacts liés à une éventuelle levée.



Selon lui, la valeur des subventions s’élève à 7 milliards de dinars, estimant que la réforme du secteur des hydrocarbures requiert la révision de la fiscalité de ces produits qui va favoriser une baisse des prix. Il a, d’autre part, mis l’accent sur la nécessité de développer davantage le secteur des énergies renouvelables.



Parmi les autres pistes envisagées pour restructurer le secteur, Lahka a proposé de commencer par la levée de la subvention sur le gaz liquide qui coûte à l’Etat près de 750 millions de dinars par an.



D’après le syndicaliste, le secteur des hydrocarbures souffre aujourd’hui de problèmes structurels, dans la mesure où l’Etat pousse les entreprises publiques à s’endetter afin de pouvoir acquérir les produits pétroliers, précisant que la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (Steg) a dû régler 800 millions de dinars de taux d’intérêts. « La Steg aurait pu éviter de payer cette somme si l’Etat avait mobilisé les financements nécessaires », a-t-il fait remarquer.



A en croire l’expert, les subventions énergétiques en Tunisie sont orientées vers les citoyens mais aussi le secteur industriel, déduisant que la levée de ces subventions entraînera des répercussions socio-économiques.

