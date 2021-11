L’UGTT rejette toute décompensation comme l’exigent les bailleurs de fonds

L’UGTT a rejeté mercredi tout projet de réduction des subventions, une position contre la réforme qui compliquera les efforts du gouvernement pour parvenir à un accord avec le Fonds monétaire international sur un plan de sauvetage.

- Publicité-

Le porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri, s’exprimant une semaine après la reprise des pourparlers techniques avec le FMI, a déclaré aux journalistes que le gouvernement intérimaire actuellement en place pourrait procéder à des réformes.

« Nous rejetons tout projet de réduction des subventions et nous refusons les hausses de prix… Les subventions doivent être renforcées (pour compenser) une détérioration significative du pouvoir d’achat », a déclaré Tahri , cité par Reuters.

Les pourparlers avec le FMI sur un ensemble de mesures, fondées sur des mesures douloureuses et impopulaires de libéralisation de l’économie, ont été interrompus le 25 juillet lorsque le président Kais Saied, confronté à une paralysie prolongée du gouvernement, a renvoyé le gouvernement suspendu le parlement et assumé le pouvoir exécutif.

Les bailleurs de fonds internationaux ont souligné la nécessité d’une large adhésion populaire en Tunisie pour les réformes visant à lutter contre la corruption et le gaspillage, ce qui signifie que Saied aurait probablement besoin du soutien de l’UGTT – qui représente un million de travailleurs et exerce un énorme poids politique – et des principaux chefs de partis politiques pour obtenir un accord, souligne la même source.

« Un gouvernement provisoire dans des circonstances exceptionnelles ne peut pas mettre en œuvre des réformes économiques… Il y a des réformes qui peuvent nécessiter cinq ans (pour être réalisées) », a déclaré Tahri.

Il est à rappeler que le FMI a exhorté la Tunisie à réduire les subventions et la masse salariale de son secteur public, ainsi qu’à privatiser les entreprises publiques déficitaires.