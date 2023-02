L’UGTT riposte à Saied et lance un appel à la mobilisation générale

Le bureau exécutif national de l’UGTT, réuni ce mercredi en urgence, a exigé la libération du secrétaire général du syndicat des autoroutes, Anis Kaabi, tenant le pouvoir exécutif pour responsable des « répercussions qui résulteront de telles pratiques qui administrent la preuve de la poursuite des atteintes aux libertés publiques et individuelles, en particulier la liberté de l’action syndicale.

Le BE a mis en garde contre l’atteinte aux droits et libertés syndicales, d’autant plus que l’arrestation a eu lieu immédiatement après l’allocution président de la République à la caserne d’El-Aouina casernes, incitant contre la liberté de travail syndical et a le droit de manifester pacifiquement.

L’UGTT appelle les syndicalistes et toutes les structures régionales et locales à la mobilisation et à se tenir prêts à défendre le droit syndical, le droit à la grève et les libertés publiques et individuelles, par tous les moyens militants légitimes.