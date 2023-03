L’UIB fête le bonheur

A l’occasion de la journée internationale du bonheur, l’UIB réaffirme son engagement au profit des jeunes en difficulté. La Fondation Innovation & Solidarité by UIB s’est donc associée à SOS Villages d’Enfants pour soutenir les enfants défavorisés et leur assurer une insertion sociale plus facile, ainsi qu’un avenir meilleur.

En cette Journée Mondiale du Bonheur, un communiqué de la banque indique qu’il est possible de contribuer à cet effort sociétal, et faire un don à SOS Villages d’Enfants Tunisie sur https://lnkd.in/eiCy93Cv

