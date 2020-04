L’UIB pleure l’un de ses cadres décédé des suites du virus COVID-19

”L’UIB vient de perdre subitement l’un de ses cadres et de ses enfants les plus méritants des suites du virus Covid-19. Faouzi Cherif était un grand humaniste et un banquier de valeur qui a mis tout son talent au service de ses clients et de sa banque pendant plus de 30 ans. Il constituait une référence dans notre Réseau et un exemple pour tous. Ses qualités morales hors du commun lui ont gagné l’amour et le respect de chacun de nous. Nous prions Dieu Le tout puissant de lui accorder Sa pleine miséricorde et de l’accueillir dans Son éternel Paradis. Toutes nos pensées vont vers son épouse, ses enfants, sa famille et ses proches dont nous partageons la peine que nous assurons de notre affectation. Nos pensées s’adressent également à nos collaborateurs de l’Agence de Menzel Bouzelfa et de la Direction du Développement Commercial Est qui ont bien connu le défunt et qui lui vouaient, comme nous tous, une estime et une admiration toutes particulières.

Au-delà d’eux, nos pensées vont également à tous nos collègues qui font chaque jour preuve d’un dévouement exemplaire et d’un sens patriotique élevé pour venir en assistance à nos clients, soutenir l’économie Nationale durant cette épreuve. Avec toute la communauté bancaire, ils sont en première ligne de combat avec le personnel soignant, les forces de sécurité et forces armées et les autres secteurs vitaux qui permettent de protéger et de ravitailler les Tunisiens durant cette crise sans précédent.

Dans les circonstances actuelles, la disparition d’un collaborateur est pour nous tous une épreuve encore plus difficile qu’en temps normal. Au-delà de l’immense peine, nous allons continuer, en coordination avec les représentants du personnel et les autorités sanitaires et bancaires, et comme nous l’avons fait dès le déclenchement de la pandémie, à prendre les mesures qui s’imposent pour préserver la santé de tous. Nous demandons par ailleurs à chacun de nos collaborateurs et de nos clients de continuer à être extrêmement vigilants en matière de respect de notre plan anti COVID-19, à observer scrupuleusement les mesures barrières et à recourir aux dispositifs d’information et d’accompagnement sanitaire”.

Kamel NEJI, Président du Conseil d’Administration et Mondher GHAZALI, Directeur Général