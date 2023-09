L’UIB se met à l’ouverture des comptes en ligne

L’UIB se met à l’heure de la digitalisation et du sans-papier, et offre désormais à ses clients la possibilité d’ouvrir un compte bancaire sans se déplacer en agence. Selon le communiqué de la banque, il suffirait désormais de quelques clics, pour ouvrir intégralement un compte en ligne et bénéficier d’une « offre bancaire complète à un prix avantageux ».

Cette dernière comprend un Compte à vue, une Carte Bancaire VISA Nationale de retrait et de paiement, avec l’Option contactless, un accès à distance pour suivre et gérer vos comptes en toute autonomie avec UIBnet et UIB Mobile, et même une Assurance Joker pour vos moyens de paiement et vos effets personnels.

Le tout en bénéficiant d’une gratuité sur les 6 premiers mois de relation, et d’une assistance téléphonique en cas de besoin sur le numéro 81 10 25 25

- Publicité-