L’UIB s’engage au respect de la parité et fête la journée des droits des femmes

Dans le cadre de la célébration des droits des femmes, l’Association Féminin by UIB a rassemblé des personnalités tunisiennes au siège de l’Utica pour rappeler l’importance de l’égalité des chances à compétences égales.

En effet, l’UIB a réussi à atteindre le principe d’équité en termes de composition du Comité exécutif et du Comité Administratif, où la représentation de la femme a atteint 40% au Conseil administratif.

68% des recrutements concernent les femmes

La président de l’Association Ilhem Bouaziz a indiqué que la présence de la femme a joué un rôle important dans la réalisation d’indicateurs et de résultats positifs pour la banque, expliquant que le pourcentage total de femmes présentes représente 58%, et qu’environ 60% des meilleurs cadres supérieurs sont occupés par des femmes et a indiqué que 68% du total des recrutements au cours des 10 dernières années concernent des femmes.

Elle a souligné l’importance de l’égalité des chances et la nécessité d’offrir les mêmes possibilités d’emploi afin que les femmes puissent s’acquitter de leurs fonctions selon les besoins.

‘’Les Hommes et les femmes de l’UIB sont fiers que l’UIB soit labellisée ‘’Gender equity european’’ pour l’égalité professionnelle et la diversité’’, a-t-elle dit.

L’UIB s’engage pour garantir les droits des femmes

Pour sa part, Mondher Ghazal, PDG de l’UIB, a évoqué le congé de maternité ou de paternité, expliquant que cette période n’aura plus d’incidence sur les rémunérations fixes ou variables.

‘’ Pour la première fois en Tunisie, une ligne de financement ‘’ Women in Business’’ dédiée aux femmes entrepreneures et aux femmes dirigeantes d’entreprises exclusivement, pour un montant de 50 millions de dinars. Et 10 millions de dinars sous forme d’investissements au capital pour être partenaires, mais co-actionnaires’’, a-t-il ajouté.

Y ont pris part à cet évènement : Fatma Samet, Anissa Meddeb, Mourad Sakli et bien d’autres comme Lobna Jeribi, Saïda Garrach…