L’Ukraine a besoin de 37 milliards de dollars pour soutenir son économie

L’Ukraine a besoin de 37 milliards de dollars d’aide financière occidentale pour maintenir son économie à flot. C’est le Premier ministre ukrainien qui l’a déclaré durant la première réunion de son gouvernement en 2024, alors que les frappes russes s’intensifient depuis quelques jours.

Cet argent ne pourra venir que de ses alliés occidentaux, parmi lesquels les États-Unis, les institutions de l’Union européenne, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon, le Canada, la Pologne, mais aussi le FMI et la Banque mondiale.

Certes, Kiev a augmenté ses recettes budgétaires, mais la moitié de ses dépenses, soit près de 44 milliards de dollars, vont à la Défense et à la sécurité. Problème : ces derniers mois, le rythme des dons venant de l’étranger s’est ralenti. Kiev craint que sur fond de guerre au Proche-Orient les pays européens ne se lassent de soutenir son pays. Et puis, à moins d’un an de la présidentielle aux États-Unis, un éventuel retour de Donald Trump aux affaires inquiète aussi les autorités ukrainiennes.

Les perspectives ne sont pas bonnes. Les cinquante milliards d’euros promis par l’Union européenne restent bloqués au moins jusqu’au sommet de l’Union début février. Pareil pour ce qui est de la nouvelle enveloppe d’aide américaine. Bloquée, elle aussi, au Congrès à cause des réticences des républicains.

