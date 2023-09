L’Ukraine affirme avoir touché des cibles navales russes lors d’une attaque en Crimée

L’Ukraine a déclaré avoir frappé des cibles navales et des infrastructures portuaires russes tôt mercredi dans la ville de Sébastopol, en Crimée, ce qui pourrait être la plus grande attaque contre le siège de la flotte russe de la mer Noire.

L’attaque contre la Crimée saisie et annexée par la Russie en 2014 a été confirmée par Moscou, démontrant les capacités croissantes des missiles de Kyiv, alors que la Russie continue de bombarder l’Ukraine avec ses missiles de longue portée et ses drones d’assaut.

« Nous confirmons qu’un grand navire de débarquement et un sous-marin ont été touchés. Nous ne nous prononçons pas sur les moyens (utilisés) pour la frappe », a déclaré à Reuters Andriy Yusov, responsable du renseignement militaire ukrainien, sans donner d’autres détails sur l’ampleur des dégâts.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’Ukraine avait attaqué un chantier naval de la mer Noire avec dix missiles de croisière et trois vedettes rapides sans équipage aux premières heures de mercredi, endommageant deux navires en cours de réparation.

« Il s’agit vraiment de la plus grande attaque contre Sébastopol depuis le début de la guerre », a déclaré par téléphone à Reuters Andriy Ryzhenko, un capitaine retraité de la marine ukrainienne.

