L’Ukraine a critiqué le président bulgare pour ses remarques selon lesquelles Kiev est responsable de la guerre avec la Russie et que la fourniture d’armes à l’Ukraine ne fait que prolonger le conflit.

Le président bulgare, Roumen Radev, a déclaré aux journalistes vendredi qu’il voulait « faire comprendre que l’Ukraine insiste pour mener cette guerre », a rapporté l’Associated Press. « Mais il devrait également être clair que la facture est payée par l’ensemble de l’Europe », a-t-il ajouté.

L’ambassade d’Ukraine à Sofia a réagi samedi en déclarant que le fait d’imputer la guerre à l’Ukraine, qui « a été traîtreusement attaquée par son voisin du nord, est l’une des thèses les plus courantes de la propagande russe et de la guerre hybride en Europe », selon un communiqué publié samedi. L’ambassade a déclaré que Kiev faisait tous les efforts possibles pour rétablir la paix et a rejeté la position de Radev selon laquelle la fourniture d’armes à l’Ukraine alimente et prolonge la guerre, selon le rapport de l’AP.

Le conflit survient après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a critiqué Radev lors d’une réunion à Sofia, après que le président bulgare a déclaré qu’il n’y avait « pas de solution militaire » à la guerre en Ukraine et que « plus d’armes et plus d’armes ne résoudront pas le problème ». Zelenskyy a souligné que le président russe Vladimir Poutine avait lancé une « guerre d’anéantissement contre les Ukrainiens, et non contre d’autres pays » et a déclaré que le gouvernement de Sofia – en désaccord avec Radev – avait raison de fournir des armes.