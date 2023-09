L’Ukraine fait état de percées dans les lignes de front russes

L’Ukraine a annoncé vendredi que ses forces avaient effectué des percées en plusieurs points de la première ligne de défense russe dans le sud du pays, avant toutefois de se heurter à des positions plus lourdement fortifiées.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les troupes ukrainiennes avançaient dans la région de Zaporijjia.

Washington a par ailleurs indiqué que l’armée ukrainienne avait progressé sur le front sud au cours de dernières 72 heures.

Hanna Maliar a déclaré que, dans certaines zones, les premières lignes de défense russes avaient été percées, précisant toutefois que les soldats ukrainiens se heurtaient désormais à d’importantes fortifications défensives russes.

« Là où nous sommes déjà passés à la ligne suivante, l’ennemi (a établi) beaucoup plus (de fortifications) et, en plus des mines, il y a aussi des fortifications en béton, par exemple (…), et nos forces armées doivent surmonter beaucoup d’obstacles pour avancer », a-t-elle expliqué.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison blanche, John Kirby, a salué les progrès effectués par l’armée ukrainienne.