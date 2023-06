L’Ukraine frappe un pont entre la Crimée  et une zone occupée

L’Ukraine a frappé jeudi un important pont reliant la Crimée à une région du sud partiellement occupée par la Russie, au moment où Moscou affirme que la contre-offensive menée par Kiev marque le pas.

La Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014, sert de base arrière aux forces russes, notamment pour l’envoi de renforts et la maintenance d’équipements. Les quelques ponts reliant la péninsule au sud occupé de l’Ukraine sont essentiels à la conduite de ces opérations.

« Dans la nuit, une frappe a touché le pont de Tchongar », constitué de deux routes parallèles reliant la Crimée à la région de Kherson dans le sud de l’Ukraine, a annoncé le gouverneur russe de la péninsule annexée, Sergueï Aksionov.

Il a ajouté que la frappe n’avait pas fait de victimes. Ce pont se trouve sur la route la plus directe entre la Crimée et Melitopol, l’une des plus grandes villes prises par les Russes dans le sud de l’Ukraine dans le cadre de leur offensive.