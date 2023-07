Les livraisons d’armes trop lentes de la part de l’Otan et son empressement pour que Kiev regagne au plus vite ses territoires perdus ont outragé le commandement militaire ukrainien. C’est ce qu’ont affirmé des membres des services de renseignements ukrainiens à l’hebdomadaire britannique The Economist. Selon eux, les forces armées du pays ont subi de lourdes pertes au cours des premières semaines de la contre-offensive et les officiers ukrainiens préfèrent protéger leurs soldats et leurs blindés plutôt que d’utiliser des tactiques plus agressives.

Ce changement de stratégie « trop prudent » n’est pas au goût de tout le monde au sein de l’alliance atlantique. D’après The Economist, certains diplomates européens veulent toujours aider l’Ukraine mais estiment que le soutien financier et militaire des pays occidentaux dépendra des résultats de la contre-offensive. Une impatience qui a rendu furieux le commandant en chef des troupes ukrainiennes, Valeri Zaloujni. « Il ne s’agit pas d’un spectacle regardé par le monde entier où chacun peut faire des paris sur ce qui se passe. Les soldats versent leur sang pour chaque mètre gagné par l’Ukraine », a-t-il affirmé au Washington Post.