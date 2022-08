L’Ukraine n’est pas prête pour négocier un cessez-le-feu avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lors d’une conférence de presse que les conditions n’étaient pas réunies pour négocier un cessez-le-feu avec Moscou, selon un communiqué des services de la présidence.

« Au point où nous sommes, nous ne sommes pas prêts pour un cessez-le-feu. Nous avons expliqué qu’il n’y aura pas de Minsk-3, de Minsk-5 ou Minsk-7 », dit-il en référence aux accords signés dans cette ville biélorusse en 2014 puis en 2015.

Mais en reconnaissant l’indépendance de Louhansk et de Donetsk quelques jours avant le début de la guerre, Vladmir Poutine a rendu caduques ces accords.

Un nouveau « Minsk » serait un « piège », affirme donc le président ukrainien. « Nous ne jouerons pas à ces jeux, nous avons perdu une partie de nos territoires de cette façon », déplore Volodymyr Zelensky.

Surtout, un cessez-le-feu signé dans les conditions actuelles signifierait une perte importante de territoires pour l’Ukraine, sans aucun accès à la mer. Selon Volodymyr Zelensky, après quelques mois ou quelques années, la Russie pourrait même relancer une offensive pour s’emparer d’Odessa, où même Kiev, capitale du pays.

Le président ukrainien appelle donc à continuer le combat, et ses partenaires internationaux à augmenter le soutien à Kiev. « Si nous passons du language des émotions et de l’humanité à celui de l’argent, alors mettre fin à cette guerre pllus tôt sera moins cher. Et cela signfie nous donner des armes, c’est très simple », a-t-il lancé.