 L’Ukraine s’enlise dans sa contre-offensive, selon les renseignements américains

Lancée au mois de juin après avoir été annoncée pendant plusieurs semaines, la contre-offensive ukrainienne vers les territoires du Sud du pays occupés par la Russie patine. Certes, l’armée a annoncé en milieu de semaine la libération d’Ourojaïné, un village de 1 000 habitants à la frontière entre l’oblast de Zaporijia et celui de Donetsk, mais ses progrès demeurent extrêmement lents, et les Russes contrôlent toujours une zone vaste de plus de 100 000 kilomètres carrés, qui correspond à environ 17,5 % du territoire ukrainien. De quoi commencer à décourager l’allié américain, selon le Washington Post. Dans un article publié jeudi 17 août, le quotidien révèle que la «communauté du renseignement» américain, qui s’appuie sur des documents prévisionnels confidentiels, juge peu probable que les forces ukrainiennes s’emparent de Melitopol avant la fin de l’année, conformément à leurs objectifs.

La lenteur de l’avancée ukrainienne alimente les dissensions, explique le quotidien de la capitale américaine. D’une part entre le Pentagone et l’armée ukrainienne, le premier reprochant à la deuxième d’avoir focalisé ses efforts sur l’interminable bataille de Bakhmout, sans obtenir, selon les Etats-Unis, de résultat qui justifie les pertes humaines colossales subies dans cette ville de l’est du pays. D’autre part au sein même de la scène politique américaine. Lors de réunions à huis clos, plusieurs responsables républicains déçus des récentes évolutions sur le front auraient signifié leur opposition à la volonté du président Joe Biden de débloquer environ 19 milliards d’euros supplémentaires à destination de l’armée et de l’économie ukrainiennes.