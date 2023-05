L’Ukraine veut encercler Bakhmout, que la Russie dit avoir prise

L’Ukraine a déclaré dimanche que ses troupes continuaient d’avancer sur les flancs de Bakhmout afin de l’encercler, après que Moscou a félicité les mercenaires de Wagner et l’armée russe pour la prise de la ville de l’est du pays.

La Russie avait annoncé samedi avoir pris le contrôle total de Bakhmout, ce qui marquerait la fin de la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre, qui dure depuis 15 mois. Le président russe Vladimir Poutine a fait l’éloge de ses troupes régulières et de Wagner.

Dimanche, un général ukrainien a cependant déclaré que les forces de Kyiv contrôlaient encore une partie « insignifiante » de Bakhmout, ce qui leur permettrait d’entrer plus largement dans la ville si la situation évoluait.

Le général Oleksandr Syrskyi a déclaré dans un message sur Telegram que les troupes de Kyiv avançaient vers les forces russes dans les banlieues et se rapprochaient d’un « encerclement tactique » de la ville, qui comptait autrefois 70.000 habitants.

Selon les analystes militaires, Bakhmout n’a aucune valeur stratégique, bien que la Russie ait déclaré que sa prise permettrait une progression plus marquée dans la région industrielle de Donbass, qu’elle prétend avoir annexée à l’Ukraine.