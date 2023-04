Lula appelle les États-Unis à cesser « d’encourager » la guerre en Ukraine

Alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis plus d’un an, tous les gouvernements ne semblent pas avoir la même interprétation sur ce conflit. S’exprimant lors d’une visite d’État en Chine, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré vendredi que « les États-Unis doivent cesser d’encourager la guerre et commencer à parler de paix, l’Union européenne doit commencer à parler de paix ».

Lula a appelé la communauté internationale à « convaincre » le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien d’entamer des pourparlers. « La paix est dans l’intérêt du monde entier », a-t-il déclaré. Pour y parvenir, « la patience est nécessaire », reconnaît le président brésilien. « Mais surtout, il faut convaincre les pays qui fournissent des armes, qui encouragent la guerre, d’arrêter », a-t-il ajouté.

La Chine semble être sur la même longueur d’onde que le Brésil quant à la résolution du conflit ukrainien. Selon l’agence de presse d’État Chine nouvelle, Lula et Xi Jinping ont déclaré que « le dialogue et la négociation » étaient le « seul moyen possible » de résoudre la crise, appelant les autres nations à jouer un « rôle constructif » pour parvenir à une solution politique entre Russes et Ukrainiens.